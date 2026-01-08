Importante corte de luz programado para este viernes: qué zonas afectará | Infoeme
 8 de Enero de 2026 | 13:27

Importante corte de luz programado para este viernes: qué zonas afectará

Debido a tareas de mantenimiento, que realizará personal de Coopelectric, tres zonas de Olavarría se quedará sin el servicio eléctrico este viernes.

El corte de luz se llevará a cabo de 7 a 11 horas y afectará a los sectores comprendidos por:

- Moya - Colón - Entre Ríos - San Martín

- Santa Cruz - Sarmiento - Circunvalación - Colón

- Circunvalación Este - J. L. Torres - Calle 173 - Necochea

Es preciso aclarar que en caso de que se presenten condiciones climáticas adversas, dichos trabajos se suspenderán.

