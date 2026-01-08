Emotivo reconocimiento y retiro de un agente del SPB en la Unidad 27

En la Unidad 27 de Sierra Chica se realizó un emotivo acto de reconocimiento y despedida al agente Ricardo Micheletto, quien culminó su trayectoria laboral tras una extensa y comprometida carrera dentro de la institución, marcada por el esfuerzo diario, la responsabilidad y el sentido de pertenencia al servicio, prestada a lo largo de los años en distintos destinos.

Micheletto inició su camino en la fuerza penitenciaria en la propia Unidad 27, para luego desempeñarse en las Unidades 2 y 38, además de cumplir funciones en la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense. Finalmente, cerró su etapa activa regresando al establecimiento que marcó tanto el inicio como el cierre de su recorrido profesional.

A lo largo de los años desarrolló tareas principalmente en el área de Talleres, ámbito en el que dejó una impronta de compromiso y responsabilidad. Asimismo, prestó servicios en el sector de Sanidad, específicamente en lo referido al saneamiento ambiental, contribuyendo a mejorar las condiciones laborales y edilicias de las distintas dependencias donde cumplió funciones.

Durante la despedida, Ricardo Micheletto expresó su agradecimiento a los compañeros y compañeras que lo acompañaron a lo largo de su carrera, destacó el valor del trabajo en equipo y alentó a continuar desempeñando las tareas diarias con compromiso, vocación y sentido de pertenencia institucional.

Por su parte, los directivos del establecimiento penitenciario que encabeza, Natalia Medina, reconocieron la trayectoria del agente saliente y agradecieron su permanente disposición al trabajo y el compromiso demostrado a lo largo de los años, resaltando la importancia de quienes, desde distintos roles, aportan al funcionamiento y crecimiento de la institución.

Como cierre de la jornada, el agente recibió un presente institucional en señal de agradecimiento y sus compañeros realizaron el tradicional pasillo de honor, acompañándolo en su último recorrido en un clima de respeto, reconocimiento y emoción compartida.