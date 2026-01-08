Récord de presencias en la 1° Correcaminata Nocturna

En inmediaciones del Parque Mitre y en una de las propuestas de "Olavarría en Verano" se corrió la tradicional Correcaminata Nocturna y fue con casi un millar de participantes.

Fotos: Andrés Arouxet

Los 3 kilómetros de la tradicional competencia veraniega marcaron un récord de participación y nuevo ganador, ya que el primero en cruzar el globo de llegada fue Alfredo Ardiles.

El juvenil atleta de Correcaminos demoró 9:14 y se impuso a Luciano Sosa con 9:20 y Diego Arias con 9:25. Diego Ortiz y Ezequiel Magallane completaron el Top5.

Entre las Damas, la victoria fue para Lucía Peñalva que se impuso con 11:43. Valentina Martín con12:03 y Laura Trumpio con 12:21 fueron segunda y tercera respectivamente y luego se ubicaron Yamila Evaristo y Natalia Zaffora.

Previamente, la jornada había iniciado con una clase de gimnasia y tuvo cantidad de niños y niñas participando de la Carrera Kids.