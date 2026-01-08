Se realizará una exposición de autos de colección por el aniversario del nacimiento de Dante Emiliozzi

En el marco del 110 aniversario del nacimiento de Dante Emiliozzi y dentro de las propuestas del Programa Municipal “Olavarría en Verano”, este sábado 10 de enero, desde las 18 horas, en el frente del Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”, se realizará una exposición estática de autos pertenecientes al Night Rider Club de nuestra ciudad.

En la jornada se rendirá homenaje a nuestro cuádruple Campeón Argentino de Turismo Carretera, con la presentación en sala del Museo de la motocicleta Harley-Davidson que usaba Dante Emiliozzi.

La primera pasión de Dante Emiliozzi fueron las motos. A los 17 años viajó hasta Tandil para ver el Gran Premio Nacional de automovilismo, en una moto Harley Davidson, llevando de acompañante a Ítalo Leal. Llovía y el camino se tornaba peligroso. En una esquina de la plaza tandilense, un auto le tocó la rueda trasera, perdió el control, la moto le cayó pesadamente sobre su pierna izquierda provocando una seria lesión y su extremidad nunca pudo recuperar la antigua soltura, tal como relata Walter Minor, en su libro “Sin Galera”.

Cabe agregar que junto con la exposición de autos de colección sobre calle Necochea habrá foodtrucks y distintas presentaciones musicales, como parte de la jornada.

Biografía de Dante Emiliozzi

Dante Emiliozzi nació en Buenos Aires el 10 de enero de 1916. A finales del año 1918 se radicó junto a su familia en la ciudad de Olavarría y fue alumno de la Escuela Nº 8 “General José de San Martín”. Creció junto a su hermano “Tito” y su padre Torcuato, en el taller de la calle Necochea, armando y desarmando motores que lo atraparon para siempre.

En la década del 40’ se inició en el automovilismo deportivo con un Ford T: corrió 18 carreras, ganó 11 y llegó 2° en 4 oportunidades.

Debutó en el Turismo Carretera en la carrera de Mar y Sierras de 1950. En dicha categoría obtuvo 43 triunfos, 12 etapas de Gran Premios ganadas, récord de velocidad en circuitos de asfalto, circuitos mixtos y etapas.

Se consagró cuatro veces consecutivas Campeón Argentino de Turismo Carretera en el año 1962, 1963, 1964 y 1965. Todo esto junto a su hermano Torcuato, una dupla que hoy, es leyenda del automovilismo nacional.

Dante Emiliozzi se retiró del TC como Subcampeón en el año 1969, a los 53 años de edad.