Jueves 08 de Enero 2026 - 18:58hs
Jueves 08 de Enero 2026 - 18:58hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol Internacional
 - 8 de Enero de 2026 | 18:48

Miguel Gamondi y sus dirigidos fueron recibidos como héroes en Tanzania

Luego de la clasificación de la Selección de Tanzania a los Play-Off de la Copa Africana de Naciones, el equipo que dirigió Miguel Gamondi fue recibido por autoridades nacionales y fanáticos en el regreso al país.

Foto: Tanzania Football Federation

En las primeras horas de este jueves, la Selección de Tanzania arribó al país tras su actuación en Marruecos donde quedó eliminada ante el local en los Octavos de Final y fueron recibidos como héroes.

 

Miles de personas recibieron a la selección que dirigió el olavarriense Miguel Gamondi que recorrieron las calles de la capital tanzana ante abrazos, regalos y emoción de los fanáticos que festejaron la primera clasificación en la historia en el certamen que reúne a todas las selecciones del continente.

 

Hubo recepción por parte de las autoridades nacionales en el Aeropuerto Internacional Julius Nyerere

 

El entrenador principal de Taifa Stars, Miguel Gamondi, recibiendo varios regalos incluyendo un gallo de los fans.

 

