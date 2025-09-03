Básquet Formativo: continuidad para el Torneo Oficial

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas volvió a tener actividad en las dos Zonas.

Tanto la Zona A como la Zona B de las Inferiores ABO completaron la programación con cinco cruces y más de una quincena de partidos.

Los resultados:

Sport Club Trinitarios – Racing:

Mini: 65 - 11

U13: 70 – 40

U15: 49 – 32

U17: 27 – 65

Racing (L) – Independiente

Mini: 22 – 58

U13: 64 – 49

U15: 70 – 43

U17: 40 – 71

Las Flores Básquet – Comercio:

Mini: 47 - 40

U13: 51 - 50

U15: 58 – 50

El Fortín – Ferro

Mini: 20 – 00

U15: 44 – 36

U15 “B”: 52 – 87

Estudiantes – San Martín:

U13: 60 – 51

U15: 83 – 26

U17: 67 – 31