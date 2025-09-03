Básquet Formativo: continuidad para el Torneo Oficial

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas volvió a tener actividad en las dos Zonas.
Tanto la Zona A como la Zona B de las Inferiores ABO completaron la programación con cinco cruces y más de una quincena de partidos.
Los resultados:
Sport Club Trinitarios – Racing:
Mini: 65 - 11
U13: 70 – 40
U15: 49 – 32
U17: 27 – 65
Racing (L) – Independiente
Mini: 22 – 58
U13: 64 – 49
U15: 70 – 43
U17: 40 – 71
Las Flores Básquet – Comercio:
Mini: 47 - 40
U13: 51 - 50
U15: 58 – 50
El Fortín – Ferro
Mini: 20 – 00
U15: 44 – 36
U15 “B”: 52 – 87
Estudiantes – San Martín:
U13: 60 – 51
U15: 83 – 26
U17: 67 – 31