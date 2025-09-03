Básquet Formativo: continuidad para el Torneo Oficial | Infoeme
Miércoles 03 de Septiembre 2025 - 22:24hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 3 de Septiembre de 2025 | 21:01

Básquet Formativo: continuidad para el Torneo Oficial

Entre sábado y domingo del pasado fin de semana tuvo continuidad el Torneo Oficial para el básquet formativo local y fue con cinco cruces.

Fotos: Andrés Arouxet

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas volvió a tener actividad en las dos Zonas.

 

 

Tanto la Zona A como la Zona B de las Inferiores ABO completaron la programación con cinco cruces y más de una quincena de partidos.

 

Los resultados:

Sport Club Trinitarios – Racing:

Mini: 65 - 11

U13: 70 – 40

U15: 49 – 32

U17: 27 – 65

 

Racing (L) – Independiente 

Mini: 22 – 58

U13: 64 – 49

U15: 70 – 43

U17: 40 – 71

 

Las Flores Básquet – Comercio:

Mini: 47 - 40

U13: 51 - 50

U15: 58 – 50

 

El Fortín – Ferro 

Mini: 20 – 00 

U15: 44 – 36 

U15 “B”: 52 – 87

 

 

Estudiantes – San Martín:

U13: 60 – 51

U15: 83 – 26

U17: 67 – 31

 

