César Valicenti se convirtió en consejero general de Educación bonaerense

La Cámara de Diputados bonaerense además del endeudamiento y el directorio del Banco Provincia también aprobó los pliegos con los nombres que integrarán el Consejo General de Cultura y Educación provincial ya que vencían los mandatos.

En este marco, esta madrugada se supo que el ex legislador olavarriense y referente kirchnerista de la séptima sección, César Valicenti, se sumó al nuevo consejo.

En tanto, los tres primeros pertenecen a sectores gremiales, Rocío Ricciardelli al massismo, Aldana Ahumada al PRO, el propio Valicenti al kirchnerismo, Carlos Bonino al sector radical Maximiliano Abad, Silvio Maffeo es actual director de Inspección General provincial y Josefina Mendoza al espacio de Martín Lousteau.

Cabe resaltar, además, que quien dejó una de las sillas es el veinticinqueño Diego Di Salvo quien asumió de Prosecretario legislativo de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Según se informó oficialmente la lista es la siguiente:

Marcelo ZARLENGA Graciela Edith VENECIANO Graciela María SALVADOR Graciela RAMUNDO Maira Rocío RICCIARDELLI : Aldana Julieta AHUMADA César VALICENTI Carlos Nicolás BONINO Silvio Adrián MAFFEO Josefina MENDOZA

Con información de Legislatura y recopilación de Séptima Sección.