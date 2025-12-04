Handball: más definiciones “albinegras” en la As.Am.Bal

La Asociación Amiga del Balonmano sigue con las definiciones de sus torneos y Estudiantes compitió en Cadetes y las Mayores.

El pasado sábado, en Monte, se disputó el Súper6 de la categoría Cadetes de la Superliga As.Am.Bal. Entre los resultados, el “Bata” culminó en el tercer puesto con su equipo Femenino y en varones, finalizaron en la cuarta posición.

Por otro lado, el domingo y en doble sede, se disputó el Súper 8 de las Categorías Primera Masculino y Femenino de la Superliga As.Am.Bal y Estudiantes fue local en el Macrogimnasio y en el CEF San Antonio y fue con victorias en todas sus presentaciones para acceder a las finales que se disputarán el 7 de diciembre en Roque Pérez.

Los resultados:

Cadetes:

Damas:

Semifinal:

CAE 24 – 32 Riestra

Posición Final: 3°

Caballeros:

Cuartos de final:

CAE 34 – 33 Los Toldos

Semifinal:

CAE 31 – 35 Tapalqué

Primera:

Femenino:

CAE 31 – 17 CAI B

CAE 32 – 4 Monte

Masculino:

CAE 31 – 20 E.M.H Mercedes

Fuente: prensa CAE