Jueves 04 de Diciembre 2025 - 17:45hs
Olavarría
Infoeme
 |  policiales
 |  Sub DDI Olavarría
 - 4 de Diciembre de 2025 | 14:05

Secuestran varios electrodomésticos y logran esclarecer un robo ocurrido en nuestra ciudad

En los últimos días se concretó el operativo en un domicilio de nuestra ciudad en el marco de la investigación de un robo de electrodomésticos que la víctima pudo recuperar. 

La Sub DDI de Olavarría realizó un allanamiento con resultados positivos en un domicilio de nuestra ciudad y lograron recuperar diferentes electrodomésticos que habían sido robados recientemente. 

Según detallaron fuentes policiales, el Juzgado de Garantías N°1 emitió una orden de allanamiento a requerimiento de la UFI N°4 de Olavarría en el marco de una investigación caratulada como "Robo". 

El procedimiento se realizó en los últimos días logró esclarecer el robo ocurrido ya que lograron recuperar diferentes elementos de interés para la causa, propiedad de la víctima del hecho: dos monitores, una plancha, un secador de pelo, una televisión de 32", una impresoravalijas y tres celulares

Todos los elementos fueron secuestrados en el marco de la investigación que encabeza la fiscal Serrano María Paula

 

