Secuestran varios electrodomésticos y logran esclarecer un robo ocurrido en nuestra ciudad

La Sub DDI de Olavarría realizó un allanamiento con resultados positivos en un domicilio de nuestra ciudad y lograron recuperar diferentes electrodomésticos que habían sido robados recientemente.

Según detallaron fuentes policiales, el Juzgado de Garantías N°1 emitió una orden de allanamiento a requerimiento de la UFI N°4 de Olavarría en el marco de una investigación caratulada como "Robo".

El procedimiento se realizó en los últimos días logró esclarecer el robo ocurrido ya que lograron recuperar diferentes elementos de interés para la causa, propiedad de la víctima del hecho: dos monitores, una plancha, un secador de pelo, una televisión de 32", una impresora, valijas y tres celulares.

Todos los elementos fueron secuestrados en el marco de la investigación que encabeza la fiscal Serrano María Paula.