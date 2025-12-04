Top10 para Estudiantes en el Regional de Clubes Sub14 | Infoeme
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 1:57hs
18°
Viernes 05 de Diciembre 2025 - 1:57hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Hockey
 - 4 de Diciembre de 2025 | 22:23

Top10 para Estudiantes en el Regional de Clubes Sub14

Durante el transcurso de la última semana, Estudiantes participó con su equipo Sub14 del Campeonato Regional de Clubes “A” y se ubicó dentro del Top10.

En Mar del Plata, el equipo Sub14 de Estudiantes participó del certamen que reunió a los mejores equipos de la Provincia.

 

El equipo “Bataraz” finalizó en el noveno puesto tras ganar en el último juego la definición por penales. 

 

Los resultados:

Zona:

CAE 0 – 2 Santa María (Pehuajó)

CAE 1 (Juana Ripoll) – 3 Independiente (Tandil)

CAE 2 (Pilar Chiappini Waimann y Clara Matharan) – 0 Sporting (Mar del Plata)

 

Cuartos de Final (9° al 12° puesto):

CAE 2 (Clara Izzi y Juana Ripoll) – 1 Náutico (Mar del Plata)

Semifinal:

CAE 2 (Clara Izzi y Clara Matharan) – 0 Club Cazadores

Final por el 9° puesto:

CAE 1 (Juana Ripoll) (3) – 1 (1) Del Valle. Goles en definición por penales: Pilar Chiappini Waimann, Clara Izzi y Emilia López Espinosa

 

Fuente: Prensa CAE

 

