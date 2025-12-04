Top10 para Estudiantes en el Regional de Clubes Sub14

En Mar del Plata, el equipo Sub14 de Estudiantes participó del certamen que reunió a los mejores equipos de la Provincia.

El equipo “Bataraz” finalizó en el noveno puesto tras ganar en el último juego la definición por penales.

Los resultados:

Zona:

CAE 0 – 2 Santa María (Pehuajó)

CAE 1 (Juana Ripoll) – 3 Independiente (Tandil)

CAE 2 (Pilar Chiappini Waimann y Clara Matharan) – 0 Sporting (Mar del Plata)

Cuartos de Final (9° al 12° puesto):

CAE 2 (Clara Izzi y Juana Ripoll) – 1 Náutico (Mar del Plata)

Semifinal:

CAE 2 (Clara Izzi y Clara Matharan) – 0 Club Cazadores

Final por el 9° puesto:

CAE 1 (Juana Ripoll) (3) – 1 (1) Del Valle. Goles en definición por penales: Pilar Chiappini Waimann, Clara Izzi y Emilia López Espinosa

Fuente: Prensa CAE