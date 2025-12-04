Olavarría al rojo vivo: se esperan 34ºC para este jueves y fuertes tormentas por la tarde

A menos de 20 días para el inicio del verano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan fuertes tormentas para este jueves y viernes en Olavarría y toda la región por lo que emitió un alerta amarillo: La temperatura llegará a 34ºC en la tarde.

La estación Meteorológica local detalló que para las 8 registró la alta temperatura para la hora de 23.4ºC con una humedad del 66%, el cielo ligeramente nublado y el viento del oeste a 10 km/h.

Según los datos del SMN, para esta tarde se espera una temperatura máxima de 34ºC con el viento desde el noroeste y una probabilidad de tormentas fuertes de hasta un 70% que se extenderán hasta horas de la noche con tormentas aisladas.

Con este pronóstico, el Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por tormentas ya que pueden estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h de forma localizada. Se esperan entre 20 y 40 milímetros de lluvia.

Dicho alerta es para horas de la tarde y se emitió uno similar para este viernes, ya que el mal tiempo continuará y también se esperan fuertes tormentas para mañana.

El SMN anticipó una temperatura de 30ºC y tormentas fuertes por la tarde con una probabilidad de hasta el 70%.