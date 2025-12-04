Estaba en la peluquería y fue detenida acusada de realizar entraderas

Una mujer que se teñía el pelo en una peluquería fue detenida en plena sesión acusada de ser la jefa de una banda criminal que realizaba entraderas en la localidad bonaerense de La Matanza. Una de las víctimas de robo fue un familiar de un fiscal.

La investigación comenzó en enero de 2024 cuando se realizaron diversos allanamientos para desbaratar una organización criminal dedicada a cometer robos modalidad entraderas. En esa ocasión, según indica el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, hubo cuatro detenidos.

Tras análisis de los aparatos de telefonía secuestrados durante los operativos se logró determinar que la banda contaba con el apoyo de un efectivo de la Policía bonaerense, que se encargaba de avisar los movimientos de la fuerza de seguridad.

La detención del agente, identificado como Blas Osvaldo Camacho, sucedió en abril de 2024, momento en el que arribaba a tomar servicio en la base de la UTOI La Matanza.

A más de un año de los primeros allanamientos, se determinó quién cumplía el rol de jefa. Se trata de Mayra Solorzano, de 37 años, quien era el nexo entre la organización y el efectivo policial detenido.

Un nuevo análisis de los celulares permitió descubrir que Solorzano “era la encargada, no solo de buscar los domicilios a donde se cometerían los hechos, sino organizar los roles de los componentes de la banda en cuanto a quienes ingresarían a las viviendas y era la encargada de monitorear desde afuera a bordo de un rodado los movimientos mientras se cometían los ilícitos”.

Con la información obtenida, desde hace más de un año se dieron inicio diversas labores investigativas tendientes a dar con el paradero de la acusada, lo que permitió obtener comunicaciones de la posible línea telefónica que estaría utilizando la buscada.

Se determinó montar un discreto operativo de vigilancia encubierto, en el cual se logró advertir la llegada de la señalada, dando aviso de ello por parte de personal que se encontraba en el interior del comercio simulando ser un cliente ocasional.

Dentro del lugar se procedió a su inmediata detención y traslado de la acusada a la sede judicial.

La causa está a cargo del Juzgado de Garantías N°3, de Norberto Ochipinti; Unidad Funcional de Investigación de Gravedad Institucional, Andrea Palin; y Departamento Judicial de La Matanza. El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda (ocho hechos) modalidad entradera, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra.

En el parte policial también se remarca que G.E. Papasidero, de 26 años es familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola. (NA)