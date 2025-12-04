Estudiantes de luto: falleció Juan Mondragón

Juan Manuel Mondragón falleció en la tarde de este jueves y Estudiantes y la comunidad se vio anonada por la triste noticia.

Mondragón con importante participación en la vida institucional de Estudiantes, donde llegó a ser vicepresidente, falleció en instalaciones del Club El Fortín mientras disputaba un partido de tenis y a pesar de los intentos de reanimarlo fue confirmado su fallecimiento.

Abogado de profesión, fue participante del resurgir del básquet “albinegro” y recientemente había asumido un cargo en el Consejo Directivo de Coopelectric.

Juan Manuel ejerció la vicepresidencia de Estudiantes en cuatro oportunidades: entre 2012 y 2014; 2018 y 2020; 2020 y 2022; y entre 2022 y 2024. Además, ocupó el cargo de Secretario entre 2016 y 2018.

“Su figura permanecerá ligada al trabajo dirigencial y al amor sincero por los colores blanco y negro. Quienes compartieron proyectos, sueños y esfuerzos, recordarán su figura con respeto y gratitud”, sostuvo en un comunicado Estudiantes que además se sumó a las condolencias a familias y amigos.

Sus restos serán velados este viernes en España 2942, Departamento "F" de 9:30 a 13:30. Responso en la Capilla Ardiente.