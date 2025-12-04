¿Qué destino final tendrá "El Castillo" de Cañuelas tras su expropiación?

Días atrás elaprobó la expropiación de la, un edificio conocido comoy ubicado en la intersección de las. Así, se aprobó un proyecto que data de 2022.

El edificio fue construido entre finales de la década del ‘20 y principios de la siguiente por el industrial francés Gustave Artaux, y tiene una superficie total de casi 4.900 metros cuadrados. En principio se pensó para ser la sede de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, pero el proyecto para crear esa casa de altos estudios perdió estado parlamentario. Ahora, la idea es la de transformar El Castillo en un Polo Judicial, es decir, la sede centralizada de las dependencias judiciales, de seguridad y tránsito del distrito.

Aprobado

La aprobación de la expropiación en el Senado bonaerense tuvo lugar el viernes último. Según medios locales, el proyecto fue impulsado por la diputada massista Ayelén Itatí Rasquetti en 2022.

“Estoy muy feliz por la aprobación porque es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace varios años. Ahora se abre una ventana de 120 días para que el Ejecutivo reglamente la Ley y en el caso de que no se introduzcan modificaciones, quedará firme. Luego tiene que realizarse el juicio de expropiación”, señaló la legisladora.

Además, agregó que los fondos para la puesta en valor del inmueble “saldrán del Poder Judicial”.

En tanto, se habla de un valor de expropiación cercano a los 4 millones de dólares.

Proyecto

Rasquetti presentó el proyecto por primera vez en junio de 2022 pero, vencidos los plazos por falta de tratamiento, perdió estado parlamentario. La legisladora lo reflotó en mayo de 2024 con apoyo de la intendenta Marisa Fassi.

En marzo de 2025 obtuvo media sanción de la Cámara baja y el 28 de noviembre, impulsado por la senadora Sofía Vannelli, el Senado lo convirtió en Ley.

De Finaco al abandono

El edificio expropiado fue inaugurado en 1932. Lo mandó construir el industrial francés Gustave Artaux, que ubicó allí la empresa alimenticia Finaco, dedicada a la producción de leche en polvo y huevo en polvo, entre otros productos deshidratados.

Hubo una primera expropiación durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Luego se vendió cuando manejaba las riendas del país Arturo Frondizi. El inmueble fue adquirido por el empresario alemán Guillermo Woters, quien creó la planta de fraccionamiento de películas fotográficas y radiográficas Imfasa, que quebró hacia finales de los ‘60.

Desde los años ‘80 el inmueble es propiedad de Nilda Aquino Arzamendia y de su hijo Martín Corsi. Pasó por varios destinos, como boliche y restaurante, pero ahora está desocupado y con riesgo de usurpación.