Handball: los Infantiles del “Bataraz” compitieron en el Nacional

En Mar del Plata tuvo lugar el Torneo Nacional de Infantiles y fue con destacada actuación para el equipo de Estudiantes.

Aunque en esta edición no se computaron los resultados, los representantes del “Bata” ganaron los siete partidos disputados.

Desde el martes hasta este viernes, el plantel vivió días cargados de handball, camaradería y nuevas experiencias. Además de su desempeño en cancha, los chicos disfrutaron actividades extradeportivas que sumaron a la experiencia completa del viaje.

Fuente: prensa CAE