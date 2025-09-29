Gran remontada de Villamayor para llegar al podio | Infoeme
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 20:11hs
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 20:11hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Turismo 4000 Argentino
 - 29 de Septiembre de 2025 | 16:20

Gran remontada de Villamayor para llegar al podio

En el transcurso del último fin de semana, el Turismo 4000 Argentino corrió por primera vez en Paraná y Nicolás Villamayor logró subirse al podio.

El piloto de Olavarría dijo presente en la 8° fecha del campeonato de Turismo 4000 Argentino y con una gran remontada, logró subirse al podio en la Final.

 

En el autódromo de Paraná, Nicolás Villamayor finalizó en el segundo lugar del podio el pasado domingo tras recuperarse de una mala serie. El ganador fue Juan Urbieta.

 

No había iniciado nada bien el fin de semana para el representante local, porque cuando lideraba la primera serie, sufrió un desperfecto que lo relegó en la Final, pero avanzó 10 posiciones que le permiten mantener las expectativas en el campeonato. Se ubica segundo detrás de Gonzalo González a 9.5 puntos.

 

La próxima fecha, la 9°, será el 19 de octubre en el Autódromo de Buenos Aires.

 

