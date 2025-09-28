Torneo Federal A: Deportivo Rincón quedó afuera y Ciudad de Bolívar sigue | Infoeme
Domingo 28 de Septiembre 2025
18°
Domingo 28 de Septiembre 2025 - 19:41hs
Olavarría
18°
 28 de Septiembre de 2025

Torneo Federal A: Deportivo Rincón quedó afuera y Ciudad de Bolívar sigue

En la tarde del domingo, el Torneo Federal A disputó las revanchas de los Cuartos de Final y fue con derrota para Deportivo Rincón que se quedó sin chances por el primer ascenso. Club Ciudad de Bolívar, semifinalista.

Foto: prensa CCdB// Deportivo Rincón

La tercera categoría del fútbol argentino completó la serie de Cuartos de Final y fue con derrota para el equipo que contó con doble presencia olavarriense en suelo cordobés.

 

Deportivo Rincón cayó 1 a 0 ante Sportivo Belgrano en San Francisco y se quedó sin chances de ascenso a pesar de que había ganado 2 a 1 en la ida, ya que no contaba con ventaja deportiva.

 

En Córdoba, el “León patagónico” que buscará la segunda chance de ascenso, contó con Nicolás Di Bello y Agustín Osinaga como titulares.

 

 

Por otro lado, en el estadio Municipal Eva Perón, Club Ciudad de Bolívar goleó 4 a 1 a San Martín de Formosa y es semifinalista de la competencia donde enfrentará a Argentino de Monte Maíz. Fue 5 a 1 en el global.

 

En el "Celeste", que goleó ante su gente, Mateo Guevara estuvo entre los suplentes.

 

