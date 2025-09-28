Fútbol Local: Ferro ganó el "clásico moderno" y llegó a puntero

En el Domingo Colasurdo hubo una nueva edición del clásico de estos tiempos y fue con triunfo local.

El "Carbonero" derrotó 2 a 1 a Racing en condición de local y llegó a puntero en el certamen que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría. Thaigo Beltrán a los 82´ y Joaquín Malinauskas a los 84´ decretaron la victoria local, mientras que Uriel Mormando a los 52’ había abierto el marcador.

Discretísimo partido ofrecieron ambos equipos en la primaveral tarde dominical, sin llegadas en la primera parte, Racing fue más en el complemento, pero se quedó sin sumar por dos buenas jugadas colectivas que ideó el elenco dirigido por Gustavo Liggerini.

Poco y nada pasó en los primeros 45 minutos, algún remate desviado y mucha pierna fuerte transformaron en espectadores de lujo a los arqueros de los dos bandos y recién en la segunda parte llegaron las emociones.

Avisó rápido Ferro con un disparo de Campos desde lejos que Vivas no controló bien y dejó rebote, pero fue muy buena la intervención del arquero “Chaira” al disparo de Lareu que no pudo en el mano a mano cuando apenas iba un minuto del complemento.

A los 52´ llegó la apertura del marcador con una “carambola”, remate entre dos jugadores del mismo equipo y casi al mismo tiempo, mala reacción del guardameta local tras el pique de la pelota y festejo para Uriel Mormando que sigue respondiendo con goles desde su arribo a Olavarría.

En la continuidad, Racing controló las acciones y no pasó mayores zozobras, pero no estuvo fino en la última línea y Ferro lo aprovechó cuando quedaba muy poco tiempo por jugar.

Lareu fue el artífice necesario de los festejos “Cabroneros”, dos centros desde la derecha al área chica encontraron diferentes compañeros, pero el mismo fin.

A los 82´ Thiago Beltrán cabeceó solo abajo del arco tras un gran sombrerito del volante azuleño al arquero rival y dos minutos después, fue Joaquín Malinauskas quien festejó tras el envío post pelota parada.

Terminó siendo festejo para Ferro que no hizo un gran partido, cedió mucho espacio el mediocampo durante gran parte del juego, pero que reaccionó a tiempo y se quedó con tres valiosos puntos que lo depositan en la cima de la tabla de posiciones con 16.

Síntesis Ferro - Racing:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Nicolás Rodríguez

Ferro (2): Franco Vedelini; Joaquín Ayesa (S. Sáenz Buruaga) Franco Aguirre, Mathias Boungiorno, Simón Buscaglia; Nicolás Lareu, Joaquín Malinauskas, Iván Leal (S. Ortiz), Jonathan Campos (F. Vales), Juan Álvarez (L. Castañares Correa); Thiago Beltrán (M. Gargaglione). DT- Gustavo Liggerini

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Nicolás Grigera, Gonzalo Izaguirre, Maximiliano Torres (I. Baldo); Santiago Izaguirre, Manuel Scacheri (R. Garabento), Gianfranco Cataldi (T. Kolman), Matías Ordozgoiti, Uriel Mormando (F. Kolman); Luciano Rojas. DT- Roberto Tucker

Amonestados: Buscaglia, Malinauskas, Leal (FCFCS); Vivas, Scacheri, Mormando, Rojas, Tucker -DT- (RAC)

Expulsados: no hubo

Goles: 7´ ST Uriel Mormando (RAC); 37´ ST Thiago Beltrán (FCFCS); 39´ ST Joaquín Malinauskas (FCFCS)