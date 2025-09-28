Nuevos líderes en el Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”

En la jornada del domingo se jugó gran parte de la 8° fecha de la competencia oficial que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría y fue con cambios en la tabla de posiciones.

Ferro, Embajadores y Loma Negra son los nuevos líderes del campeonato tras salir victoriosos en el transcurso de la jornada dominical y llegar a las 16 unidades.

El “Celeste” venció a Municipales en condición de visitante y lo relegó al segundo puesto y Embajadores goleó a San Martín como local en el mediodía del domingo.

Más tarde, el clásico de la época fue discretísimo, pero con victoria “Carbonera” y también festejó Recalde ante Sierra Chica en el Enrique De la Quintana.

Además, hubo empate entre El Fortín e Hinojo y queda pendiente el duelo entre Estudiantes y Colonias y Cerros que fue suspendido por la lluvia del pasado viernes que se jugará desde las 20:00 del venidero lunes.

Los resultados:

En Primera

Estudiantes 1 (Joaquín Stular) – 0 Colonias y Cerros (suspendido)

El Fortín 1 (Agustín Ruppel) – 1 (Corvalán) Hinojo

Ferro 2 (Thiago Beltrán, Joaquín Malinauskas) – 1 (Uriel Mormando) Racing

Municipales 2 (Franco Janson -2-) – 3 (Gabriel Rivas -2-, Gonzalo Trepichio) Loma Negra

Embajadores 5 (Franco Fernández) – 1 (Franco Irusta e/c) San Martín

Recalde 2 (Agustín Sosa, Martín Wilt) – 1 (Gerónimo Belinchón) Sierra Chica

En Reserva:

Estudiantes 4 – 1 Colonias y Cerros

El Fortín – Hinojo (martes)

Ferro 1 – 3 Racing

Municipales 1 – 1 Loma Negra

Embajadores 1 – 0 San Martín

Recalde – Sierra Chica (martes)