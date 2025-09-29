Jugaron 18 hoyos en el campo del golf “Bataraz”

En el campo de golf del Club Estudiantes hubo actividad con la disputa de un Medal Play 18 hoyos que se jugó 24 horas después de lo previsto por las malas condiciones climáticas para dos categorías.

En la categoría 14 al máximo, el ganador fue Federico Matharan Gubitossi con 70 golpes, seguido por Enrique Sánchez y Hernán Arroyo, ambos con 71.

En tanto, en la categoría hasta 13, la victoria quedó en manos de José Melo, quien también firmó una tarjeta de 70 golpes. Lo acompañaron en el podio Mario Fonseca con 72 y Alberto Duarte con 73.

Fuente: Prensa CAE