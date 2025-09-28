Impulsan diferentes actividades de concientización en el marco del Día Mundial del Corazón | Infoeme
Impulsan diferentes actividades de concientización en el marco del Día Mundial del Corazón

Bajo el lema “Prevenir es cuidar” este lunes 29 las propuestas se desarrollarán en Plaza Libertad del barrio Luján, Paseo de la Salud y Club de Pesca de Loma Negra.

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo. Muchos de sus factores de riesgo pueden prevenirse adoptando hábitos de vida saludables. La Organización Mundial de la Salud promueve el Día Mundial del Corazón para concientizar sobre la importancia del cuidado cardiovascular el día 29 de septiembre.

Bajo el lema “Prevenir es cuidar” el Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, adhiere a la fecha con distintas propuestas de concientización que se desarrollarán este lunes 29.

Dichas actividades buscan sensibilizar a la población sobre la prevención, detección temprana y promoción de estilos de vida saludables, con el objetivo de promover la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la educación y la promoción de hábitos saludables en la comunidad.

En cada jornada, se busca informar sobre factores de riesgo y prevención de enfermedades cardiovasculares, fomentar la adopción de hábitos saludables: alimentación equilibrada, actividad física y control médico, promover la medición regular de la presión arterial, glucemia y colesterol e involucrar a la comunidad en actividades recreativas que favorezcan la salud cardiovascular.

 

Cronograma

 

 

09:30 a 12:30 horas

Plaza Libertad (Álvaro Barros y Dean Funes)

Jornada de chequeos gratuitos: control de presión arterial, glucemia y peso.

Taller de cocina saludable: preparación de comidas cardioprotectoras.

Clase abierta de actividad física: caminata

Difusión de mensajes preventivos y consejos para cuidar el corazón.

Organiza Atención Primaria de la Salud y Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 3 “Amoroso”.

 

 

09:30 horas

Paseo de la Salud (Brown y Belgrano)

Caminata y charla de concientización. Duración 80 minutos.

Organiza Atención Primaria de la Salud y Deportes.

 

14:30 horas

Club de Pesca de Loma Negra

Caminata y charla de concientización.

Organiza Deportes.

 

Por último, cabe aclarar que para las caminatas se recomienda llevar ropa cómoda, en lo posible de color rojo o agregarle un detalle de color, y zapatillas.

 

 

Deja tu comentario

