Nueva presentación de las categorías del Centro en “La Bota”

El circuito “La Bota” del Club Atlético Estudiantes fue escenario este domingo de una nueva presentación de las categorías del Centro.

Fórmula Azul, Promocional del Centro y Monomarca del Centro reunieron más de 40 autos que completaron una nueva fecha del calendario en el autódromo “bataraz”.

El campeón de la Fórmula Azul, Natalio Jugón, se quedó con las dos finales de la jornada y celebró en lo más alto del podio y en la Promocional, el triunfo fue para el azuleño Braian Stracquadaini en lo que fue la 8° fecha de la temporada.

En la renovada Monomarca del Centro que corrió la 3° fecha del año, los festejos se repartieron, entre los titulares ganó Martín Zaldúa, y entre los invitados lo hizo el piloto de Colonia Hinojo, Alan Wagner.

Fuente: prensa CAE