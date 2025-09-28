Liga Profesional: en la fecha que volvió a jugar Janson, no ganó ninguno

El segundo torneo del año organizado por la Asociación del Fútbol Argentino completó la 10° fecha con presencia local en varios escenarios y el regreso a las canchas de Lucas Janson tras casi cinco meses en el “Xeneize”.

Lucas Janson sumó sus primeros minutos desde que Miguel Ángel Russo asumió el cargo en lo que fue la derrota 2 a 1 de Boca Juniors ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. El olavarriense ingresó a jugar poco más de 10 minutos en lo que fue el final de la seguidillas de victorias del equipo de La Boca.

Por otro lado, en Vicente López, San Martín desperdició una inmejorable chance de regresar con victoria de Buenos Aires. El equipo de San Juan igualó 2 a 2 ante Platense que encontró el gol de la igualdad en la última pelota del partido.

Santiago Salle fue titular en el “Santo” que continúa su lucha por no perder la categoría y no logró aprovechar una nueva derrota de Aldosivi (sin Falasco).

Cerrando el domingo, Independiente Rivadavia igualó 0 a 0 ante Huracán en Mendoza. Mauricio Cardillo y Juan Ignacio Barbieri fueron suplentes en la “Lepra” pero solo Cardillo sumó minutos ingresando a los 78´.

Por último, sin la presencia de Braian Guille relegado en las consideraciones, Deportivo Riestra logró un importante triunfo. Derrotó a River Plate en “El Monumental” por primera vez en su historia por 2 a 1.