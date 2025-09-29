Primera Nacional: la anteúltima fecha, sin festejos locales

La segunda categoría del fútbol argentino sigue adelante con la disputa de su torneo y se jugó la 33° fecha donde no hubo triunfos para ninguno de los tres equipos con futbolistas surgidos en Olavarría.

Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak estuvieron presentes en las derrotas de sus equipos, pero tampoco festejó el elenco que cuenta con Carlos Battigelli en el plantel.

En Mendoza, Deportivo Maipú cedió 2 a 1 ante Colegiales en un duelo directo por el último boleto al Reducido de la Zona A. El arquero del “Cruzado” fue Ignacio Pietrobono.

Además, Mitre fue goleado en su visita a Buenos Aires. Perdió 3 a 0 ante Deportivo Morón con la presencia de Facundo Wiechniak.

Por último, también en Buenos Aires, pero en Capital Federal, Central Norte cedió 2 a 0 ante Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale sin el volante olavarriense, Carlos Battigelli.