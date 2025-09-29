Primera Nacional: la anteúltima fecha, sin festejos locales | Infoeme
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 14:56hs
22°
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 14:56hs
Olavarría
22°
Infoeme
 |  deportes
 |  Fútbol
 - 29 de Septiembre de 2025 | 14:02

Primera Nacional: la anteúltima fecha, sin festejos locales

Entre sábado y domingo se jugó la anteúltima fecha de la Fase Regular en la Primera Nacional y fue sin festejos para los equipos con presencia olavarriense.

Foto: prensa Deportivo Maipú

La segunda categoría del fútbol argentino sigue adelante con la disputa de su torneo y se jugó la 33° fecha donde no hubo triunfos para ninguno de los tres equipos con futbolistas surgidos en Olavarría.

 

Ignacio Pietrobono y Facundo Wiechniak estuvieron presentes en las derrotas de sus equipos, pero tampoco festejó el elenco que cuenta con Carlos Battigelli en el plantel.

 

En Mendoza, Deportivo Maipú cedió 2 a 1 ante Colegiales en un duelo directo por el último boleto al Reducido de la Zona A. El arquero del “Cruzado” fue Ignacio Pietrobono.

 

Además, Mitre fue goleado en su visita a Buenos Aires. Perdió 3 a 0 ante Deportivo Morón con la presencia de Facundo Wiechniak.

 

Por último, también en Buenos Aires, pero en Capital Federal, Central Norte cedió 2 a 0 ante Defensores de Belgrano en el Juan Pasquale sin el volante olavarriense, Carlos Battigelli.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME