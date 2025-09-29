Informan que la línea 147 permanece fuera de servicio | Infoeme
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 20:14hs
19°
Lunes 29 de Septiembre 2025 - 20:14hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  comunidad
 - 29 de Septiembre de 2025 | 16:02

Informan que la línea 147 permanece fuera de servicio

El Municipio de Olavarría informa que, debido a inconvenientes técnicos de la empresa proveedora del servicio, la línea telefónica 147 se encuentra temporalmente fuera de servicio.

Al mismo tiempo se agrega que hasta tanto se restablezca el servicio, los vecinos pueden comunicarse al 440442 o bien utilizar el formulario disponible en la página web www.olavarria.gov.ar, a través del portal Mi Olava, que se puede acceder a través del siguiente link.

Se invita a invita a toda la comunidad a comunicarse a través de este medio para facilitar el acceso a servicios y efectuar distintos reclamos según corresponda.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME