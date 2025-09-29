Desarrollan en Sierra Chica el Curso para Guías de Canes de Búsqueda de Estupefacientes

Días atrás se puso en marcha el curso para Guías de Canes de Especialidad Búsqueda de Estupefacientes en el Departamento Descentralizado de Cinotencia con sede en el predio de la Unidad 2 de Sierra Chica. El mismo convoca al personal de las distintas dependencias que solicitaron instruir a sus agentes para cumplir funciones en el Grupos Canes de cada establecimiento penitenciario.

La capacitación se trata de una propuesta que obedece a la necesidad de instruir al personal que desempeña tareas asegurativas en las distintas dependencias, quienes en sus tareas diarias aplican los conocimientos adquiridos, como así también, para mantener actualizados estos saberes por medio del reentrenamiento tanto para el personal como para los canes.

Por otra parte, las capacitaciones son fundamentales para mantener actualizadas las distintas técnicas de adiestramiento, manteniendo un registro permanente y estado operativo de los canes de las distintas dependencias. Es condición indispensable para cursar esta especialización contar con el curso aprobado de Guía de canes de seguridad.

Alejandro Alonso, Sergio Demartini y Fernando Suárez integran el cuerpo de instructores del Departamento Descentralizado de Sierra Chica que lleva adelante esta capacitación cuyo objetivo es brindar conocimientos técnicos a los guías a la vez que desarrollar actitudes, destrezas y fortalezas en los canes, para obtener un mejor resultado en las actividades específicas del área.

Durante cuatro semanas los instructores crean distintos ejercicios para que el personal y los canes asimilen el acostumbramiento en los distintos espacios de conflicto en forma individual y grupal, lo cual permitirá al agente actuar con claridad y en forma racional ante cualquier situación.

Quienes finalicen satisfactoriamente el curso recibirán en octubre un certificado avalado por la Dirección de Carrera Penitenciaria, dependiente de la Dirección General de Institutos de Formación y Capacitación.

Fuente: SPB.