En dónde atenderá el Quirófano Veterinario Movil los próximos días

Este miércoles el dispositivo hará castraciones felinas y caninas con turnos acordados previamente en el Barrio San Vicente. 

El Municipio informó que el Quirófano Veterinario Móvil estará este miércoles en el Barrio San Vicente de 8:30 a 12 para realizar castraciones felinas y caninas en el marco de la primera jornada del dispositivo en octubre

Según detallaron desde Bromatología, el Quirófano Móvil estará en la sociedad de fomento Dámaso Arce para ofrecer de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas con turnos previamente acordados al 2284 666400.

En tanto, el jueves 2 el servicio se trasladará al club San Martín de Sierras Bayas, mientras que el viernes 3 el recorrido de esta semana concluirá en el barrio AOMA, en Barcalá y General Paz, donde además se dispondrá un puesto de vacunación antirrábica.

