Lunes 29 de Septiembre 2025 - 14:57hs
 comunidad
 Trabajos de infraestructura
 29 de Septiembre de 2025 | 14:19

Obras Públicas: Por trabajos en una cañería, un sector de Hinojo sufrió un corte de agua

El Municipio informó que el suministro fue afectado por trabajos de infraestructura en un barrio de la localidad. 

Imagen Ilustrativa.

El Municipio informó pasado el mediodía de este lunes que un sector de Hinojo sufrió un corte de agua por la realización de trabajos de infraestructura realizados por la Secretaría de Obras Públicas.

Según detallaron, se avanzará en las obras que implican realizar un empalme de la nueva cañería de impulsión y se recambiarán conexiones por lo que se verá afectado el suministro de agua en el Barrio Almirante Brown de la localidad. 

Aunque no se precisó hasta qué horario el servicio estará afectado, el Municipio avisó que el servicio estará afectado durante la jornada de este lunes. 

 

