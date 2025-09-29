Con una participación récord, se realizó la tercera edición de la Fiesta de la Torta Frita | Infoeme
Con una participación récord, se realizó la tercera edición de la Fiesta de la Torta Frita

La fiesta se inició alrededor de las 14 con la habilitación de cada uno de los puestos de venta, presentaciones musicales y con shows en vivo de artistas locales.

Con una concurrencia récord, Olavarría y la región disfrutaron de la tercera edición de la Fiesta de la Torta Frita en Loma Negra, el evento que ya ha consolidado su presencia en el calendario local a partir de una propuesta divertida, atractiva pero también solidaria, ya que los stands de venta fueron dispuestos por distintas instituciones de la localidad serrana

En ese sentido, vale destacar que la organización fue realizada en conjunto entre el Municipio, a partir del trabajo articulado de distintas áreas y la Delegación Municipal, e instituciones de Loma Negra. Se trató puntualmente de la Comisión de Damas por la sonrisa de un niño, la Sub comisión de basquet club Loma Negra, el Centro laboral madre Teresa de Calcuta, la Asociación civil déjame volar, Scout Santa Elena, Casa de cultura y turismo de Villa Alfredo Fortabat, Escuela Secundaria 3, Jardin 905 y el Destacamento 1 de Bomberos Voluntarios.

 

 

La fiesta se inició alrededor de las 14 con la habilitación de cada uno de los puestos de venta. Vale destacar que para la ocasión, además de las sabrosas tortas fritas, también se dispuso contar con alternativas sin TACC, como así también otras ofertas gastronómicas y de bebidas. También hubo lugar para artesanos, emprendedores, cerveceros y un espacio dedicado exclusivamente para los más chicos, con inflables y distintos juegos.

También con el inicio de la tarde comenzaron las presentaciones musicales, con shows en vivo de artistas locales, además de sorteos. Se trató de “Los De Ahora”, “La Huella –Cuarta Justa”, Callejeadas Con Batucada, “Los Chuma”, “Los Bredda”, y el cierre estuvo a cargo de “Alma De Benjamín”.

 

 

Durante toda la jornada fue constante el arribo de personas, al punto de verse prácticamente colmada la plaza de la localidad. Con reposera y equipo de mate, la mayoría de los concurrentes ocupó cada espacio disponible para poder disfrutar de la mejor forma posible de la fiesta. Tal es así que se logró una concurrencia récord, que multiplicó lo registrado en las ediciones anteriores.

