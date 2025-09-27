Básquet Local: El Fortín ganó en el cierre de la 6° fecha | Infoeme
Básquet Local: El Fortín ganó en el cierre de la 6° fecha

En la noche del viernes se completó una nueva fecha del Torneo Clausura y fue con festejo para El Fortín.

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría completó la 6° fecha con festejo de El Fortín en condición de visitante.

 

El “Fortinero” derrotó 76 a 55 a San Martín y se reencontró con la victoria tras dos derrotas seguidas. Tomás Mondini con 28 puntos fue el máximo anotador del partido.

 

En un duelo de inicio parejo, el equipo de Santiago Navarro tuvo un efectivo último parcial y logró doblegar al juvenil equipo del “León” para volver a la senda del triunfo y sumarse a Racing, Estudiantes y Pueblo Nuevo, ganadores en la continuidad de la competencia doméstica.

 

Síntesis San Martín – El Fortín:

Estadio: San Martín

Árbitros:

San Martín (55): Gunther (6); Miranda (13); Herrera (16); Boado (8); Sandoval (10) -FI- Cartón (0), Pavone (0), Milia (2); Centineo (0). DT- Nelson Servantes

El Fortín (76): Negretti (3); Leuful (11); Mondini (28); Lerchundi (9); Funes (4) -FI- Negrete (5); Mauro (3); Lucini (0); Garces (2); Pereyra (0); Iseppi (11). DT- Santiago Navarro 

Parciales: 15 – 18; 33 – 33; 48 – 52 y 55 – 76

 

