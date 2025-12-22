Despedida de dos emblemas: Gargaglione y Castarés “colgaron los botines”

Maximiliano Gargaglione y Leandro Castarés anunciaron su retiro del fútbol consumada la definición del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”.

En el estadio Buglione Martinese, y luego de la finalización del encuentro entre Estudiantes y Ferro que terminó con consagración “Carbonera”, el máximo emblema de la entidad le puso fin a su extensa carrera.

Maximiliano Gargalione dijo adiós al fútbol tras 648 partidos defendiendo una única camiseta en diferentes estamentos nacionales y con una nueva consagración en su historial.

Incontable cantidad de títulos, un ascenso al ya extinto Torneo Federal B y muchísimas anécdotas marcaron la carrera de Gargaglione y le puso fin a uno de los emblemas del fútbol de Olavarría, por su dedicación, perseverancia y amor por la camiseta.

Más amarga fue la despedida de Leandro Castarés en Estudiantes, pero no menos emblemática. El capitán y defensor “albinegro” representa pertenencia y amor por la camiseta ya que jugó más de 20 años en el “Bataraz”.

Castarés jugó 345 partidos oficiales en diferentes categorías del fútbol nacional tras su debut el 17 de julio de 2005 y dejando una imborrable huella, “colgó los botines”.