Billar 5 Quillas: presencia olavarriense en Mar del Plata

Representantes locales dijeron presentes en el Campeonato Provincial de billar 5 quillas de Primera Categoría que se jugó entre sábado y domingo pasados.

La cita que contó con un importante número de participantes fue clasificatorio al Campeonato Nacional y contó con la presencia de Darío Rodríguez y Omar Nicolás Margonari.

La mejor actuación local fue la de Margonari que ganó su zona en la primera de las jornadas y luego finalizó en el 6° puesto de la tabla general. Vale destacar que el billarista, ya estaba clasificado al Torneo Argentino por los circuitos nacionales.

En la competencia donde se impuso el jugador del Club Español de 9 de Julio Ariel Pastor, Rodríguez no logró sortear el corte clasificatorio.