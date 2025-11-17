Básquet Local: Racing ganó por un doble y llegó a la Final

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene al primer finalista con el festejo de Racing en el Maxigimnasio del Parque Guerrero

El “Chaira” se impuso 75 a 73 a Estudiantes y cerró la serie de Semifinal por 2 a 0 ante su clásico rival. Mateo Framiñan fue el goleador con 21 puntos.

En un partido cambiante donde ambos elencos se alternaron el dominio del marcador, el ganador se definió en el último minuto donde Racing estuvo más fino y logró revertir la historia que tenía al “Bata” en leve ventaja.

Sellada la victoria, los dirigidos por Matías Orlando esperan rival en la Final y buscarán volver a consagrarse tras los últimos festejos de Independiente.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitros: Chantiri, A., Reyes, A. y Maiola, E.

Estudiantes (73): Coppero 816), Callegaro (7), Framiñan (21), Piccinelli (9), Dilascio (8) -FI- Cuadrillero, V. (7), Cuadrillero, R. (0), Sánchez Savi (1), Márquez Hermida (4). DT- Mauricio Beltramella

Racing (75): Ciuffetelli (9), Santana (9), D´Alessio, S. (14), Vázquez (10), Mondino (7) -FI- Yaben (9), D´Alessio, F. (0), Pietrafesa (11), Larregina (1), Risso (5). DT- Matías Orlando

Parciales: 26 – 19; 41 – 43; 53 – 61 y 73 – 75.