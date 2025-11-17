Básquet Local: Racing ganó por un doble y llegó a la Final | Infoeme
Lunes 17 de Noviembre 2025 - 23:45hs
18°
Lunes 17 de Noviembre 2025 - 23:45hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 17 de Noviembre de 2025 | 23:37

Básquet Local: Racing ganó por un doble y llegó a la Final

En la noche de este lunes se disputó una nueva edición del “Clásico de los Clásicos” y luego de una contundente victoria una semana atrás, en la noche del lunes Racing volvió a ganar para llegar a la Final del Torneo Clausura.

Foto: prensa CAE

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría tiene al primer finalista con el festejo de Racing en el Maxigimnasio del Parque Guerrero

 

El “Chaira” se impuso 75 a 73 a Estudiantes y cerró la serie de Semifinal por 2 a 0 ante su clásico rival. Mateo Framiñan fue el goleador con 21 puntos.

 

En un partido cambiante donde ambos elencos se alternaron el dominio del marcador, el ganador se definió en el último minuto donde Racing estuvo más fino y logró revertir la historia que tenía al “Bata” en leve ventaja.

 

Sellada la victoria, los dirigidos por Matías Orlando esperan rival en la Final y buscarán volver a consagrarse tras los últimos festejos de Independiente.

 

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Parque Guerrero

Árbitros: Chantiri, A., Reyes, A. y Maiola, E.

Estudiantes (73): Coppero 816), Callegaro (7), Framiñan (21), Piccinelli (9), Dilascio (8) -FI- Cuadrillero, V. (7), Cuadrillero, R. (0), Sánchez Savi (1), Márquez Hermida (4). DT- Mauricio Beltramella

Racing (75): Ciuffetelli (9), Santana (9), D´Alessio, S. (14), Vázquez (10), Mondino (7) -FI- Yaben (9), D´Alessio, F. (0), Pietrafesa (11), Larregina (1), Risso (5). DT- Matías Orlando

Parciales: 26 – 19; 41 – 43; 53 – 61 y 73 – 75. 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME