Atletas locales corrieron la carrera más emblemática de Tandil

Alrededor de dos mil participantes y gran marco de público le dieron color a la carrera más emblemática de Tandil que completó la 52° edición con la organización de la Asociación Tandilense de Atletismo.

La Tandilia se llevó a cabo sobre una distancia de 11 kilómetros y los festejos fueron para Nahuel Di Leva y Sofía Gómez, pero en los muchos podios, hubo presencia olavarriense.

Iván Silvero se quedó con el primer puesto en su categoría con 44 minutos y 11 segundos, también hubo reconocimiento para Luis Baygorria que fue 4° en la categoría Pre-Máster y Mercedes Lorenzo que fue 5°.

Además, Silvia Sequeira y Marcela Belgrano completaron la carrera entre las Damas y en Caballeros lograron cruzar el globo de llegada Diego Ortiz, Cristian Euguren, Isaías Fuentes y Tomas Aguer.

Por otro lado, hubo competencia en la modalidad de postas y allí también hubo consagraciones locales.

Leonardo Landaburu integró el equipo que ganó la prueba con 37:14 y Jeremías Peralta, Salvador Silvero, Iván Aramburu y Alfredo Ardiles de Correcaminos finalizaron en tercer lugar con 38:15.

En la categoría Escolar, Genaro Bustamante -12 años-, Valentina Martin -15 años-, Bruno Pezet Paz -15 años- y Nicolás Pezet Paz -16 años- se subieron a lo más alto del podio.

Además, Diego Ayesa -integrante del Kenya Team- participó de la 10° edición de la Media Maratón Infantería de Marina que tuvo lugar en Punta Alta. Demoró 1:59:20 en completar los 21K.