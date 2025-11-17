Por el aniversario de Olavarría, el martes 25 los empleados municipales tendrán día no laborable

El Municipio informó que el próximo martes 25 de noviembre fue declarado como “Día No Laborable” para la administración pública municipal por la conmemoración del 158° aniversario de Olavarría.

Según detallaron, dicha medida se enmarca en el Decreto Municipal 6400/25 que se encuentra en el sitio web del Municipio, expresa que las actividades enmarcadas en la celebración del aniversario de Olavarría fueron declaradas como de “interés municipal”, tanto las del ámbito público como privado.

"Desde la comuna se garantizará el mantenimiento de los servicios esenciales que son brindados desde el Municipio", destacaron.

De manera paralela, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se emitió la Resolución 548/25, que con idéntico motivo declaró Día No Laborable para la administración pública provincial y Banco Provincia la jornada del martes 25, como así también “feriado optativo” para la industria, comercio y actividades restantes.