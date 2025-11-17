Blanca Grande: allanaron una vivienda por Grooming y secuestraron un teléfono celular

Días atrás personal de la Subddi Olavarría allanó una vivienda ubicada en el paraje de Blanca Grande del Partido de Olavarría en el marco de una causa de Grooming.

De acuerdo a fuentes oficiales, la dependencia hizo efectivo el diligenciamiento de la "Orden de Allanamiento requisa, registro y secuestro" en el marco de una causa caratulada "Captación por medios tecnológicos con fines sexuales".

Asimismo, se aclaró que la orden librada por el Juzgado de Gtias N°02 a cargo de SS. Dr. Carlos Villamarín, del Departamento Judicial de Azul.

Durante el procedimiento se obtuvieron resultados positivos: "se logró secuestro de un teléfono celular utilizado para perpetrar el hecho".

La investigación a cargo de la UFI N° 22 a cargo del Sr. Agente fiscal Subrogante Dr. Adrián Peiretti, Departamento Judicial de Azul.