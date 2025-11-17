Escondió mercadería en sus prendas en el Chango Más y trató de robarlas: terminó aprehendido por hurto | Infoeme
Escondió mercadería en sus prendas en el Chango Más y trató de robarlas: terminó aprehendido por hurto

Ocurrió este domingo en el hipermercado cuando el hombre de 36 años escondió en su ropa pan y fiambre para hacerse un sándwich pero fue descubierto por un empleado. 

Un hombre de 36 años fue aprehendido este domingo por la policía luego de ser sorprendido in fraganti intentando robar mercadería entre sus prendas en el hipermercado "Chango Más". 

Fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrullas se acercaron a Juan XXIII y Rivadavia, en donde hablaron con un empleado del hipermercado que relató lo ocurrido. 

Se denunció que un ciudadano fue sorprendido con mercadería escondida entre sus prendas por lo que había sido retenido en el lugar hasta la llegada de la policía que, tras constatar el hecho, trasladó al delincuente a la sede policial

Se estaba llevando los insumos necesarios para un sándwich: pan, queso, jamón, bondiola en fetas finas y queso rallado

Allí quedó alojado a disposición de la UFI N°10 que lo imputó en una causa caratulada como "Hurto en grado de tentativa". 

 

