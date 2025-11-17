La Final del Torneo Clausura de Trenque Lauquen inició en Olavarría

Los de Siempre se inscribió para participar de las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen y en su primera incursión en el básquet regional, se encuentra en plena disputa por el título.

En el Juan Manolio del Club Pueblo Nuevo, y durante la noche del domingo, inició la Final del Torneo Clausura que organiza la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen y fue con derrota para Los de Siempre.

El combinado olavarriense cayó 82 a 78 ante Barrio Alegre en el inicio de la definición por el título y ahora, deberán viajar a Trenque lauquen y buscar la heroica ganando dos partidos de visitante.

Vale destacar que en el equipo vencedor juega el juvenil de El Fortín, Thiago Ciappina.