La Final del Torneo Clausura de Trenque Lauquen inició en Olavarría

Un combinado de jugadores olavarrienses animó el Torneo Clausura de la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen y es uno de los finalistas. En el inicio de la serie, cayó en Olavarría.

Los de Siempre se inscribió para participar de las competencias organizadas por la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen y en su primera incursión en el básquet regional, se encuentra en plena disputa por el título.

 

En el Juan Manolio del Club Pueblo Nuevo, y durante la noche del domingo, inició la Final del Torneo Clausura que organiza la Asociación de Básquet de Trenque Lauquen y fue con derrota para Los de Siempre.

 

El combinado olavarriense cayó 82 a 78 ante Barrio Alegre en el inicio de la definición por el título y ahora, deberán viajar a Trenque lauquen y buscar la heroica ganando dos partidos de visitante.

 

 

Vale destacar que en el equipo vencedor juega el juvenil de El Fortín, Thiago Ciappina.

 

