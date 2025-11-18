Torneo Regional Amateur: trabajoso triunfo "Carbonero"

En la noche de este lunes se completó la presentación olavarriense en la Zona 4 del certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A y volvió a ganar Ferro.

El "Carbonero" derrotó 2 a 1 a Loma Negra en el cierre de la Zona 4 y se acomoda como escolta con su segundo triunfo seguido. Jerónimo Belinchón a los 18' y Quimey Marín a los 44' marcaron los goles en el ganador, mientras que el descuento fue de Alexander Rubio a los 64'.

Ganó y era lo que debía, pero nuevamente Ferro no pudo demostrar toda su supremacía, le costó más de la cuenta y otra vez hubo murmullos de descontento.

Es cierto que el "Celeste", que complicó sus chances de clasificación, casi no inquietó a Báez y el control de la pelota fue casi un monopolio de Ferro, pero fue un dominio que nunca terminó en una situación de peligro real.

A los 18 minutos y sin siquiera generar una llegada profunda, el local logró la apertura del marcador. Jerónimo Belinchón aprovechó un grave error defensivo y ante la salida del arquero definió a un palo.

Casi sin buscarlo, los dirigidos por Liggerini encontraron la ventaja y siguieron sumando pases en el mediocampo para evitar sobresaltos en defensa, sobresalto que llegó con un tiro libre desde muy larga distancia que respondió el arquero mandando la pelota al córner en la única aproximación del elenco de Villa Alfredo Fortabat.

Quimey Marín de penal a los 44´ fue mucha ventaja para Ferro, pero al delantero poco le importó cuando cambió por gol la infracción que recibió Villán en el área algunos segundos antes.

Casi nada cambió en el complemento, Loma Negra intentó tibiamente ganar metros en el terreno y disputar la pelota, pero sólo logró el descuento en una jugada que protestó todo el “Carbonero” aunque nada de “ilegal” tuvo.

El autor del segundo gol de Ferro envió la pelota afuera por la lesión de un jugador visitante, no se le devolvió la gentileza desde el lateral y posterior falta que se jugó rápido, Alexander Rubió descontó con un violento derechazo esquinado.

Iban 69 minutos y quedaba mucho por jugar, pero Loma Negra no pudo y Ferro no quiso y el cierre de la 4° fecha entró en un letargo que sólo se vio interrumpido por constantes infracciones y muy poco fútbol.

Complicada situación “Celeste” para las próximas dos fechas y nuevo desahogo para Ferro que con dos triunfos y un empate llegó a 7unidades y se ubica en la segunda posición de la Zona 4.

Síntesis Ferro – Loma Negra:

Estadio: Domingo Colasurdo

Árbitro: Valentín Pompei

Ferro (2): Nicolás Báez; Nicolás Di Bello, Franco Aguirre, Mathías Boungiorno, Simón Buscaglia; Nicolás Lareu (J. Ayesa), Joaquín Malinauskas, Mateo Palmieri; Quimey Marín (J. Álvarez), Edgar Villán (M. Tamagnini); Jerónimo Belinchón (I. Leal). DT- Gustavo Liggerini

Loma Negra (1): Diego Toledo; Federico Steimbach (L. Rodríguez), Lautaro Diuono, Mateo Gómez Navarro, Darío Puerto; Alexander Rubio (F. Navarro), Gonzalo Trepichio, Alexis Guzmán, Marcos Larraz (E. Peralta); Miqueas Molina (E. Piecenti), Gabriel Rivas. DT- Nicolás Rosales

Amonestados: Lareu, Palmieri (FCFCS); Puerto, Trepichio, Larraz, Rivas (LN)

Expulsados: Peredo (LN)

Goles: 18´ PT Jerónimo Belinchon (FCFCS); 44´ PT Quimey Marín (FCFCS); --´ ST Alexander Rubio (LN)