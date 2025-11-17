Protección Ciudadana infraccionó a un camionero que volcó cemento fresco en un espacio público

Personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana llevó adelante la identificación y posterior infracción a un camionero que volcó material en un sector no habilitado para tal fin. Ocurrió sobre avenida Eva Perón Sur, un punto de la ciudad que lamentablemente suele ser utilizado como un basural a cielo abierto.

La situación fue detectada gracias a las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, que registraron toda la secuencia y fueron indispensables para lograr la identificación del responsable, a quien se le inició un acta por infracción a la Ordenanza Municipal N° 195/84, que sanciona precisamente el arrojo o depósito de desechos y/o residuos, en este caso cemento fresco, en sitios no habilitados.

Las actuaciones, al igual que las imágenes, ya se encuentran a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

El Municipio de Olavarría reitera el pedido de colaboración a toda la comunidad para poder tener una ciudad más limpia y amigable con el ambiente. Es por ello que se pide no solo no incurrir en este tipo de conductas, sino también denunciar en Vecinos En Red (VER), a través de WhatsApp al 2284 544817, cuando se tome conocimiento de una situación de estas características.

Vale destacar, por último, que el sitio donde se registraron los hechos ya ha sido abordado en reiteradas ocasiones por distintas áreas de la comuna para lograr su limpieza y recuperación.