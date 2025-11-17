Irresponsables al volante: este fin de semana realizaron varios test de alcoholemia positivos en Olavarría

El Municipio informó que este fin de semana se realizaron variados controles de tránsito en los que se confirmaron distintos test de alcoholemia con resultados positivos, por los que se efectuaron las multas correspondientes y, en algunos casos, se retuvo la licencia de conducir y los vehículos de los infractores.

Una de las situaciones más relevantes ocurrió en la madrugada del último domingo, cuando se produjo un siniestro vial sin heridos en la zona del Parque Mitre. Dado que el conductor tenía un "fuerte aliento etílico" quisieron hacerle un test de alcoholemia pero el ciudadano se negó, por lo que se le retuvo la tanto la licencia de conducir como el auto en el que se movilizaba, que terminó en el Corralón Municipal.

En este marco, el Municipio recordó que pese a que está en vigencia de la Ley de Alcohol Cero, se realizaron numerosos test que arrojaron resultados positivos tal como ocurrió en la madrugada del sábado: un auto cruzó el semáforo de avenida Colón y Pringles en rojo y cuando se lo interceptó se constató que conducía con con 1.15 g/l de alcohol en sangre, por lo que se le retuvo tanto la licencia como el rodado.

Un caso similar se produjo la misma noche con un motociclista que circulaba sin luces ni chapa patente colocada por lo que lo pararon y al practicarle el test de alcoholemia arrojó resultados positivos, con un dosaje de 1.69 g/l, por lo que también se le retuvo la licencia y la moto.

Además de estos casos, el Municipio indicó que durante el fin de semana se registraron varios casos de alcoholemia positiva, algunas con valores cercanos al 1 g/l, como así también personas que se negaron a practicar el test, conducta que también es considerada como una “alcoholemia positiva”.

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se expresó que la Ley 15402 impone como sanción hasta 18 meses de inhabilitación en la conducción a personas que se nieguen a practicar el test.

Todas las actuaciones labradas fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas, mientras que los rodados fueron remitidos al Corralón Municipal.