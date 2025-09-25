Básquet Local: fue victoria para Racing en el “Padre Francisco Echavarría”

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División completó un nuevo duelo de la 6° fecha y fue con acción en la vecina localidad de Bolívar.

El “Chaira” derrotó 75 a 71 a Sport Club Trinitarios en el Padre Francisco Echevarría” y sigue de andar triunfal en el certamen doméstico. Tadeo Junco, con 24 puntos fue el jugador destacado.

En un duelo de trámite parejo, los locales dominaron las acciones durante un largo periodo, pero en el cuarto final llegó la reacción del equipo de Olavarría que, a pesar de la corta y juvenil plantilla, dio vuelta el resultado y sumó una nueva victoria.

La fecha cerrará en la noche del viernes en el gimnasio de San Martín de Sierras Bayas donde el "León" cruzará con El Fortín.

Síntesis Sport Club Trinitarios – Racing:

Estadio: Padre Francisco Echavarría

Árbitros:

Sport Club Trinitarios (71): Morena (5), Junco (24), Briguez (3), Cainzos (2), Pasos Pérez (23) -FI- Mapis (0), Maldonado (10), Álvarez (4), Levenbrik (0), Luna (0). DT- Ignacio Danessa

Racing (75): Dieser Cataldi (8), Larregina (8), Santana (16), Vázquez (16), Mondino (6) -FI- Quintana (0), D´Alessio (2), Cuadrillero (19). DT- Axel Farías

Parciales: 11- 08; 32 – 31; 55 – 49 y 71 – 75