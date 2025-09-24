Básquet Local: Estudiantes se impuso en el De la Vega

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría jugó un nuevo partido de la 6° fecha y fue con triunfo para Estudiantes en condición de visitante.

El “Bataraz” se impuso 80 a 63 a Ferro en el De la Vega y sumó su tercer festejo en la competencia local sobre cinco presentaciones. Bruno Gómez y Thiago Rojas Moyano fueron los máximos anotadores con 12 puntos.

Fue festejo para los dirigidos por Mauricio Beltramella en condición de visitante con una carga pareja de minutos para todos y también aporte goleador para los 12 jugadores en un duelo que había iniciado favorable al “Carbonero”, pero que duró pocos minutos.

Un tiempo duró el esfuerzo de los locales por mantenerse en partido y tras el descanso largo, fue todo el “albinegro” que poco a poco se fue despegando en el resultado y aseguró su victoria mucho antes de la chicharra final.

La fecha volverá a tener actividad en la noche del jueves en Bolívar donde Sport Club Trinitarios recibirá a Racing y cerrará en la noche del viernes en el gimnasio de San Martín de Sierras Bayas donde el "León" cruzará con El Fortín.

Síntesis Ferro – Estudiantes:

Estadio: De la Vega

Árbitros: Chantiri, A. y Rigo, J.

Ferro (63): Gómez (12), Rojas Moyano (12), Iturrealde (8), Pinini (9), Alonso (11) -FI- Coronel (3), Sagardia (3), Lorenzo (5), Arramón (0), Rajal Leguizamón (0), Donatelli (0). DT- Marcelo Macías

Estudiantes (80): Coppero (6), Sánchez Savi, A. (6), Callegaro (6), Sylveyra (10), San Martín (11) -FI- Paladino Bravo (2), Paiz (3), Cuadrillero (9), Sánchez Savi, P. (5), Cisneros (7), Marín (8), Ulloa Menchi (7). DT- Mauricio Beltramella

Parciales: 14 – 22; 33 – 45; 48 – 68 y 63 – 80