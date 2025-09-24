Básquet Formativo: la lluvia impidió viajes y hubo poca actividad

Los segundos torneos del año organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvieron continuidad con pocos partidos.

En diferentes escenarios se jugó una nueva fecha para el Torneo Oficial de Caballeros y también hubo un duelo del Torneo Clausura Femenina, pero la programación sufrió suspensiones debido a las malas condiciones climáticas y preservar la integridad de los deportistas en formación.

Los resultados:

Masculino:

San Martín - Racing (O)

U13: 95 – 41

U15: 35 – 68

U17: 40 – 49

Pueblo Nuevo – Ferro

Mini: 61 – 24

U13: 51 – 65

U15: 20 - 85

Femenino:

Loma Negra – Alfa y Omega

U13: 24 – 9

Fuente: prensa ABO