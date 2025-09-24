Básquet Formativo: la lluvia impidió viajes y hubo poca actividad | Infoeme
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 20:11hs
Miércoles 24 de Septiembre 2025 - 20:11hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Formativo
 - 24 de Septiembre de 2025 | 20:01

Básquet Formativo: la lluvia impidió viajes y hubo poca actividad

En el transcurso del pasado fin de semana, la actividad formativa del básquet olavarriense tuvo pocos partidos debido a las malas condiciones climáticas.

Foto: archivo

Los segundos torneos del año organizados por la Asociación de Básquet de Olavarría para las categorías formativas tuvieron continuidad con pocos partidos.

 

En diferentes escenarios se jugó una nueva fecha para el Torneo Oficial de Caballeros y también hubo un duelo del Torneo Clausura Femenina, pero la programación sufrió suspensiones debido a las malas condiciones climáticas y preservar la integridad de los deportistas en formación.

 

Los resultados:

Masculino:

San Martín - Racing (O)

U13: 95 – 41

U15: 35 – 68

U17: 40 – 49

 

Pueblo Nuevo – Ferro

Mini: 61 – 24

U13: 51 – 65

U15: 20 - 85

 

Femenino:

Loma Negra – Alfa y Omega

U13: 24 – 9

 

Fuente: prensa ABO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME