Reserva AFA: Medía y Clemente, presentes en la 10° | Infoeme
Martes 23 de Septiembre 2025 - 22:18hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Inferiores AFA
 - 23 de Septiembre de 2025 | 21:09

Reserva AFA: Medía y Clemente, presentes en la 10°

La pasada semana tuvo continuidad el Torneo Clausura de la División Reserva y hubo presencia olavarriense.

Fotos: prensa CASLA / Sierra Chica

Mateo Clemente y Mateo Mendía dijeron presentes en sus equipos en lo que fue la disputa de la 10° fecha del segundo torneo del año de la “Copa Proyección” para la División Reserva.

 

En su regreso al arco “azulgrana”, Mateo Clemente fue parte de la victoria 2 a 0 de San Lorenzo ante Godoy Cruz en el predio de Ciudad Deportiva y sumó su segundo triunfo.

 

Por otro lado, en Florencio Varela, Boca Juniors igualó 0 a 0 ante Defensa y Justicia. Mateo Mendía fue el capitán del “Xeneize” que es escolta en su Grupo.

 

Además, Aldosivi, que no tuvo presencia local en Mar del Plata, igualó 1 a 1 ante Argentinos Junior y si bien volvió a sumar no pudo salir del fondo de la tabla.

 

 

Por último, en lo que respecta a las categorías formativas, Juan Cavallieri Baffo formado en las inferiores del Club Sierra Chica pasó la última semana entrenando en Estudiantes de La Plata.

 

