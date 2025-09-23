Reserva AFA: Medía y Clemente, presentes en la 10°

Mateo Clemente y Mateo Mendía dijeron presentes en sus equipos en lo que fue la disputa de la 10° fecha del segundo torneo del año de la “Copa Proyección” para la División Reserva.

En su regreso al arco “azulgrana”, Mateo Clemente fue parte de la victoria 2 a 0 de San Lorenzo ante Godoy Cruz en el predio de Ciudad Deportiva y sumó su segundo triunfo.

Por otro lado, en Florencio Varela, Boca Juniors igualó 0 a 0 ante Defensa y Justicia. Mateo Mendía fue el capitán del “Xeneize” que es escolta en su Grupo.

Además, Aldosivi, que no tuvo presencia local en Mar del Plata, igualó 1 a 1 ante Argentinos Junior y si bien volvió a sumar no pudo salir del fondo de la tabla.

Por último, en lo que respecta a las categorías formativas, Juan Cavallieri Baffo formado en las inferiores del Club Sierra Chica pasó la última semana entrenando en Estudiantes de La Plata.