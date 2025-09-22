El Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” volvió a hacer rodar la pelota | Infoeme
El Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” volvió a hacer rodar la pelota

Luego de la suspensión del pasado fin de semana por las malas condiciones climáticas, en la noche de este lunes volvió la disputa del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso”.

Foto: Lola Dos Santos

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría siguió con la disputa de la 6° fecha con dos partidos y hubo victoria para Estudiantes.

 

La máxima categoría del fútbol olavarriense siguió con el Torneo Oficial y hubo victoria para el “Bataraz” en el Enrique De la Quintana.

 

Además, en Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra estrenó indumentaria y fue con empate ante Embajadores.

 

La programación tendrá continuidad en la tarde-noche del martes cuando se completen los duelos que fueron postergados el pasado sábado por la lluvia.

 

Los resultados:

En Primera

Hinojo 1 (Braian Alveira) – 2 (Joaquín Stular, Lucas Vides) Estudiantes 

Loma Negra 0 – 0 Embajadores

 

En Reserva

Hinojo 0 – 5 Estudiantes

Loma Negra 2 – 2 Embajadores

 

