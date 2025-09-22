El Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” volvió a hacer rodar la pelota

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría siguió con la disputa de la 6° fecha con dos partidos y hubo victoria para Estudiantes.
La máxima categoría del fútbol olavarriense siguió con el Torneo Oficial y hubo victoria para el “Bataraz” en el Enrique De la Quintana.
Además, en Villa Alfredo Fortabat, Loma Negra estrenó indumentaria y fue con empate ante Embajadores.
La programación tendrá continuidad en la tarde-noche del martes cuando se completen los duelos que fueron postergados el pasado sábado por la lluvia.
Los resultados:
En Primera
Hinojo 1 (Braian Alveira) – 2 (Joaquín Stular, Lucas Vides) Estudiantes
Loma Negra 0 – 0 Embajadores
En Reserva
Hinojo 0 – 5 Estudiantes
Loma Negra 2 – 2 Embajadores