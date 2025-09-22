Olavarrienses no se perdieron la Maratón de Buenos Aires

Más de 15000 atletas de todo el mundo participaron de la Maratón de Buenos Aires, la más convocante de la Región y entre los presentes, hubo atletas de Olavarría.

Representantes de diferentes grupos running corrieron por la Ciudad de Buenos Aires en una prueba homologada por la World Athletics. La largada y llegada se realizaron en Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

Integrantes de Kenya Team y de Los Coyotes fueron parte de los 42.195 metros de la Maratón de Buenos Aires que atravesó lugares emblemáticos de la ciudad como el Obelisco, Plaza de Mayo, el Teatro Colón, Puerto Madero, La Boca, el Planetario y la Recoleta.

En el equipo que lidera Ramiro Ferreyra fueron Fabiana Etchechuri, Fernanda Olivetto, Rafael Anderson, Álvaro Derdoy, Jorge Picaso, Diego Ayesa, Ignacio Iturregui, Alan Rothlisberger, Luciano Protti, Kevin Baffi, Sebastián Navarro, Leonardo Messina, Carlos Moreira y Sebastián Khun fueron parte del grupo.

Además, estuvieron Marcelo Gudiño, Sebastián Haag, Fabián Menguil, Ángel Fleitas, Ezequiel Magallane y Laura Trumpio de Correcaminos que en otra oportunidad en las calles de Buenos Aires lograron bajar sus tiempos.