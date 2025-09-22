Despechado en el Barrio Tiro Federal: le robó a su ex pareja, la policía lo atrapó y terminó preso | Infoeme
Despechado en el Barrio Tiro Federal: le robó a su ex pareja, la policía lo atrapó y terminó preso

Fue atrapado in fraganti por la policía huyendo del lugar con la plancha de pelo, elementos de higiene personal y ropa de su ex pareja.

Un delincuente de 24 años fue aprehendido por la policía este domingo tras ser sorprendido in fraganti con elementos robados a su ex pareja en el marco de un episodio insólito ocurrido en el Barrio Tiro Federal.

Según detallaron fuentes policiales a Infoeme, fue a raíz de un llamado al 911 que efectivos del Comando de Patrulla se acercaron a la zona de Calle Piedra Buena Roque Saenz Peña en donde encontraron al malviviente que, momentos antes, le había robado varias pertenencias a una olavarriense.

 

 

Los elementos recogidos fueron una mochila con elementos de higiene personal, un reloj, una cadena, una plancha de peloropa, una campera de cuero y documentación personal.

El ladrón quedó aprehendido y fue trasladado a la sede policial en donde quedó alojado a disposición de la UFI Nº4 que inició una causa caratulada como "Hurto Infraganti".

