Loma Negra oficializó sus nuevas camisetas

Pensando en su regreso a las competencias nacionales, Loma Negra presentó oficialmente las camisetas en un emotivo acto.

La entidad “Celeste” presentó las camisetas que utilizarán en el segundo semestre del año en el Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Olavarría y en su regreso al ámbito nacional con su participación en el venidero Torneo Regional Amateur.

El acto se realizó en el SUM de la institución y estuvo encabezado por integrantes de la Subcomisión de Fútbol e integrantes del plantel. También estuvo presente el DT, Nicolás Rosales.

La vestimenta confeccionada por la firma Coach Argentina estará reservada para los planteles de Primera División y Reserva.