Loma Negra oficializó sus nuevas camisetas | Infoeme
Sabado 20 de Septiembre 2025 - 20:06hs
Sabado 20 de Septiembre 2025 - 20:06hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Institucional
 - 20 de Septiembre de 2025 | 18:29

Loma Negra oficializó sus nuevas camisetas

En la noche del viernes, el Club Social y Deportivo Loma Negra vivió una jornada de mucha emoción con la presentación de las nuevas camisetas.

Foto: Lola Fotografías

Pensando en su regreso a las competencias nacionales, Loma Negra presentó oficialmente las camisetas en un emotivo acto.

 

La entidad “Celeste” presentó las camisetas que utilizarán en el segundo semestre del año en el Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Olavarría y en su regreso al ámbito nacional con su participación en el venidero Torneo Regional Amateur.

 

El acto se realizó en el SUM de la institución y estuvo encabezado por integrantes de la Subcomisión de Fútbol e integrantes del plantel. También estuvo presente el DT, Nicolás Rosales.

 

La vestimenta confeccionada por la firma Coach Argentina estará reservada para los planteles de Primera División y Reserva.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME