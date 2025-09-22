El autódromo “Hermanos Emiliozzi” tuvo revisión de la ACTC

Directivos del AMCO recibieron a Roberto Argento, representante de la ACTC que recorrió las instalaciones y evaluó el autódromo “Hermanos Emiliozzi”.

Roberto Argento, director de Planificación y Obras de la ACTC, realizó una exhaustiva revisión del autódromo “Hermanos Emiliozzi”. Recorrió las instalaciones y evaluó los diferentes trabajos de mejora y seguridad en el circuito.

Durante la visita, Argento recorrió el predio y evaluó en detalle las obras que se están llevando a cabo en el circuito. Destacó especialmente las mejoras en los nuevos sectores destinados a los espectadores y valoró los trabajos realizados para reforzar la seguridad, tanto de los pilotos como del público.

“Las obras comprenden trabajos de reacondicionamiento en zonas clave del circuito, tanto en el trazado como en áreas de servicios, accesos y sectores destinados al público. Estas mejoras apuntan a garantizar mayor seguridad, funcionalidad y comodidad para pilotos, equipos, autoridades deportivas y espectadores”, habían anunciado los dirigentes del deporte motor en la Ciudad.

El representante de la ACTC expresó una visión positiva sobre los avances logrados y la importancia de las futuras obras para seguir potenciando la infraestructura del autódromo.

Fuente: Prensa AMCO